Reitera el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que su gobierno no protegerá a nadie que haya estado involucrado en actos de corrupción, particularmente en el caso Lozoya.

“Vamos a esperar el resultado de la investigación, todos los que estén involucrados pues tienen que ser llamados a cuenta, no se va a proteger a nadie y si quedan personas que colaboraron en actos de corrupción en Pemex en ese periodo, pues no sólo se les va a quitar del cargo, sino se les va a investigar, no hay impunidad para nadie”.

Sin embargo aclaró que no tiene la intención de perjudicar a nadie en lo particular, ni afectar a partidos, sino simplemente purificar la vida pública del país a través de acabar con la corrupción y la impunidad. (Por Arturo García Caudillo)