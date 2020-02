El director de Instituto Metropolitano de Planeación, Mario Silva Rodríguez, considera que el decreto de protección al Bajío que presentó hace cinco meses el gobernador Enrique Alfaro, no está amenazado por el amparo que un juez federal le concedió a un miembro de El Ejido Lázaro Cárdenas

Yo no diría que tumban sino que es el otorgamiento a una sola persona y bueno, como yo lo he mencionado con anterioridad toda la gente está en su legítimo derecho de buscar recursos legales para proteger sus intereses. Me parece que el decreto está enfocado al interés superior

Del centenar de recursos que se presentaron contra el decreto, este es el primero que se resuelve, insiste Silva Rodríguez. (Por Gricelda Torres Zambrano)