A pesar de que se están tomando las medidas necesarias para que no haya contagios en el Senado de la República, tampoco puede considerarse que la situación se haya salido de control, asegura el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal.

“Los contagios han sido muy constantes desde un principio, recuerden que ha habido dos o tres contagios desde que se inició. Si ustedes hacen historia, ha habido varios contagios que ya lo superaron, el senador Osorio, la senadora Nestora, el senador Navarro, el senador Rubén Rocha, el senador Ovidio. O sea, todos ellos tuvieron su momento, o sea, ha habido siempre dos o tres contagios en el Senado, de senadores, y yo espero que lo superemos”.

Y aunque ya hubo un deceso por covid-19 en el Senado, los legisladores no pueden rehuir a su obligación constitucional, por lo que, asegura, mientras no haya vacuna, será necesario cuidarse, pero seguir trabajando. (Por: Arturo García Caudillo)