Asegura el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, que no hay recomendaciones ni quejas de ningún organismo de derechos humanos, relacionadas con la violación de garantías individuales por parte de sus elementos.

“Sí tenemos quejas, pero de otra índole, no relacionadas con la actuación de nuestro personal en las operaciones. Reitero que en esta administración ha sido todavía más directa la orden de no violentar los derechos humanos y creo que nuestro personal ha entendido que podemos cumplir las misiones que tenemos asignadas sin realizar ningún acto que se califique como una violencia en derechos humanos”.

Explicó que desde 1990 se creó un área específica para el adiestramiento del personal militar en el respeto de los derechos humanos, esfuerzo que ha sido acompañado por la CNDH, la UNAM y algunos otros organismos internacionales. (Por Arturo García Caudillo)