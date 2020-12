Jalisco no está en el grupo de estados más afectados por los recortes en los recursos del gobierno federal para el próximo año, al contrario se le premia en algunas aportaciones, señala la plataforma nacional Nuestro Presupuesto, al realizar un análisis del presupuesto del estado para el 2021, Así lo explica Andrés Barrios, Coordinador de esa organización.

“Algo que es muy importante es que no se le están recortando recursos específicamente a Jalisco no, porque en el discurso se ha hecho mucho hincapié de que a Jalisco se le está castigando y no es que se le este castigando a Jalisco, inclusive a Jalisco se le está premiando. Si comparamos el 2020 con el 2021 las aportaciones son alrededor del 45 por ciento del gasto federalizado a Jalisco le está yendo mejor.

Jalisco tendrá un recorte, el próximo año de recursos federales de 1.3 por ciento y la ciudad de México de 12 por ciento. (Por Claudia Manuela Pérez / Foto: Cuartoscuro)