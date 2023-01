Finalmente no hubo delito que perseguir en el hotel de la calle Pedro Moreno donde la madrugada de este miércoles se reportó que una persona presuntamente fue asesinada y sacada en una maleta.

De manera inicial se indicó que en una de las habitaciones había manchas de sangre y que un hombre había salido con una maleta que supuestamente goteaba un líquido rojizo.

El comisario de la policía de Guadalajara Juan Pablo Hernández confirma el hallazgo que hicieron los peritos.

“De primera mano nos dicen que no es líquido hemático, al parecer es un químico muy similar a la sangre o parecida como una especie de yodo, no lo sabemos. Pero ya están periciales, ciencias forenses para determinar que es lo que fue”.

De acuerdo con el personal del hotel en la habitación se encontraba hospedado un hombre de aproximadamente 45 años de nacionalidad canadiense.

En el cuarto no había nada revuelto y solamente fueron localizadas esas extrañas manchas en color rojo. (Por José Luis Escamilla)