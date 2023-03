Al arrancar este miércoles los operativos para multar a los automóviles con terminación de placa uno que no verificaron, el director general de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones (AIRE), Javier Sierra Moreno, asegura que no hay rezago en el sistema de citas.

“No hay rezago. La verdad es que hubo bastante disponibilidad de horarios en las semanas pasadas. Desgraciadamente al final del mes de febrero sí se empezó a subir la demanda, pero hay suficiente infraestructura para atender a todos. ¿Cuánto tardan en dar las citas? depende mucho del tipo de pago que se hace. Si las personas deciden hacer un pago en efectivo, en una sucursal bancaria o en una recaudadora, bueno, eso tarda un par de días más que si se hace en línea de manera automática”.

Algunas personas indican que su terminación de placa es uno pero la cita la obtuvieron hasta el mes de marzo o abril.

El funcionario aclara que si ya tienen fecha para la verificación, no serán sancionados. (Por Gricelda Torres Zambrano)