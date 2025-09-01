Autoridades estatales y municipales de Guadalajara anunciaron la aplicación de 15 proyectos integrales para disminuir la congestión en la avenida López Mateos, tras analizar más de 100 mil propuestas ciudadanas recabadas en los Diálogos por la Movilidad Sustentable.

Entre las medidas destaca la creación de un sistema BRT por Camino Real a Colima, planteado como alternativa a la extensión del Tren Ligero. Además, se prevé avanzar en la Línea 4 del Tren Ligero (Tlaquepaque–Tlajomulco) y la Línea 5 (Aeropuerto–Centro), con conclusión proyectada para 2026.

El plan contempla también la ampliación de Mariano Otero y de López Mateos a la altura de “El 40”, operativos de contraflujo, mantenimiento vial y campañas de cultura vial para distribuir la movilidad hacia otras avenidas.

Las autoridades descartaron la construcción de un segundo piso, al señalar que no resolvería el problema de fondo. La meta es convertir la avenida en una vía más resiliente para los más de 350 mil vehículos que circulan diariamente. (Por Edgar Flores Maciel)