La explosión que registró este jueves el Popocatépetl no significa una situación de riesgo, sin embargo el Ejército mexicano está listo para reaccionar ante cualquier contingencia, asegura el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval:

“No ha arrojado una necesidad de elevar el nivel de alerta, sigue en normal, pero sí en observación, sí estamos pendientes, la observación ha sido más al detalle, pero la identificación de que no hay algún riesgo inminente eso ya está muy claro, en este hubo caída de cenizas en Ozumba, Estado de México, toda la parte de Protección Civil estatal de todo lo que tenemos ahí alrededor del volcán se activó, repito a pesar de que todos estamos alertas identificamos que no hay necesidad de una preocupación mayor”.

Por su parte el titular de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, David León, explicó que a pesar de las 268 exhalaciones que registró durante las últimas 24 horas y la columna de humo y cenizas que arrojó de tres kilómetros de altura, se encuentra dentro de los parámetros normales. (Por Arturo García Caudillo, Foto: Cuartoscuro)