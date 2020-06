El Gobierno Federal no tendría elementos para negar un registro de la nueva deuda por seis mil 200 millones de pesos que adquirió Jalisco, ni se sienten aludidos por los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los avales a créditos, explica el presidente de la comisión de Hacienda en el Congreso local, Ricardo Rodríguez.

El también presidente de MC en el Estado afirma que la referencia del mandatario fue hacia los gobernadores que han solicitado el aval de la federación para obtener un préstamo, es decir, donde la administración federal haga frente cuando incumplan con sus obligaciones, que dice, no es el caso de Jalisco.

“Y cumpliendo estos requisitos es un trámite administrativo normal ¿qué podría suceder? que pudieran decir es hay un requisito específico que no está correcto, adecúalo, cámbialo y regresa”.

El fallo sobre los bancos que prestarán seis mil 200 millones se dará a conocer la próxima semana, y a partir de ahí, hay diez días para solicitar el registro ante la Secretaria de Hacienda. (Por Mireya Blanco)