A casi 48 horas del enfrentamiento a balazos en la colonia San Lorenzo del municipio de El Salto que dejó 12 personas muertas, todo hace presumir que las víctimas civiles eran parte del grupo delincuencial que operaba en el lugar, es decir, no se trataba de vecinos o víctimas colaterales.

El comisario de la Policía de El Salto, Adán Domínguez León, así se expresó al respecto.

“Hasta donde nosotros entendemos y sabemos, todos tienen que ver. No hay ninguna duda sobre ninguno de los que en su momento se presentaron, se detuvieron y se pusieron a disposición”.

El comisario de la Policía Municipal de El Salto indicó que no se tenían reportes previos de actividades ilegales en el domicilio donde ocurrió el enfrentamiento. (Por José Luis Escamilla)