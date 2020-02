No estoy en condiciones de contestar la pregunta de si continuaré en la política, señaló el ex titular de la Sedis en Jalisco, Miguel Castro Reynoso, quien agradeció las muestras de solidaridad hacia él y su familia, durante el proceso que la Fiscalía Anticorrupción sigue en su contra por el delito de uso indebido de funciones y atribuciones.

“Tengo 45 años de edad. Tengo una familia que está creciendo. Lo comentaba hace un momento, mis padres son adultos mayores y hoy creo que en este momento es bueno darle tiempo a revisar las cosas con calma. Creo que es una pregunta para la que en ese momento no me siento en condiciones de responder”.

Siempre estuve entero y tranquilo porque soy inocente, pero ha sido un proceso complicado sobre todo por mi familia, sostiene Castro Reynoso, quien ayer fue desvinculado por la Primera Sala Penal. (Por Gricelda Torres Zambrano / Foto: Archivo)