Aunque el gobernador Enrique Alfaro acusó ayer que algunos mensajes que circulan en redes sociales advirtiendo de plagios masivos de mujeres son pagados como parte de una campaña, la fiscalía de Jalisco señala que ni siquiera han investigado esa posibilidad.

El fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz indicó que la dependencia se ha enfocado exclusivamente en atender la veracidad de los mensajes, pero no su origen.

“Son audios que están circulando que resultan falsos, es decir no tenemos nosotros información que podamos compartir en una denuncia o en una carpeta que tenga relación con lo que se hace mención dentro de esos audios. Ya el tema de su hay alguien detrás, de su trae intereses, etcétera, es una situación que nos tenemos que reservar. A nosotros lo que nos corresponde es investigar”.

La Fiscalía reitera que no existen bandas organizadas que estén atacando sistemáticamente a mujeres, por lo que piden a la población que no comparta estas cadenas de WhatsApp. (Por José Luis Escamilla)