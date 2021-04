Tras el apercibimiento que le hiciera el INE por declaraciones realizadas durante la Mañanera del 16 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró no haber recibido ninguna notificación.

“Yo me enteré también por los medios, pero no sé exactamente en qué consiste lo que están ellos planteando. Vamos a esperar a que nos llegue oficialmente la notificación y que nos digan también qué es lo que estamos incumpliendo, en qué estamos cometiendo una infracción, para que cuidemos y no afectar. Yo he dicho y ha quedado de manifiesto que no voy a referirme a ningún partido, mucho menos voy a pedir que se apoye a un partido”.

Y de paso informó que denunció el descubrimiento de un trailer lleno de despensas en San Luis Potosí, debido a que se atoró en un puente, aunque al hacer la inspección ya no encontraron las despensas. (Por Arturo García Caudillo)