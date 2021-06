Es difícil determinar la causa de la muerte de una joven en la colonia Del Valle en la alcaldía Benito Juárez, y mucho menos si esta fue producto del macrosimulacro de sismo, así lo comenta el secretario de Seguridad en la capital, Omar García Harfuch.

“Es difícil que se haya caído, porque en los videos que nos hace el jefe regional que estaba en la zona, el barandal está alto, o sea, sí es un barandal alto. No tenemos ningún reporte, y el papá sí coincide con nosotros, el padre de la víctima, de que todavía no sabemos qué pasó. Entonces para no especular, creo lo más conveniente es esperar los peritajes”.

Incluso, dice, entre las versiones del motivo de la caída y muerte de esta joven, se especula que estaba cambiando un tanque de gas. (Por Arturo García Caudillo)