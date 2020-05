Todo un misterio es saber en qué se utilizan los 50 centavos que deja cada pasajero del transporte urbano cuando la maquinita no da el cambio de una moneda de diez pesos en los camiones.

Es más, ni los mismos choferes lo saben.

“La mayoría trae los diez, 9.50 es muy contadas las personas que los traen -¿Qué pasa con los 50 centavos, a quién se le quedan?- Los sacan en la oficina, en la oficina nada más -¿Y qué hacen con ellos, qué pasa?- No sabría decirle -¿En qué los utilizan o qué?- No sabía decirte porque a mi me bajan nada más la pura bolsa, me dan mi sueldo y yo me retiro de la oficina”.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara circulan unos dos mil 500 camiones con maquinita y por lo menos la mitad de los usuarios pagan con una moneda de a diez y no reciben los 50 centavos de cambio. (Por José Luis Jiménez Castro)