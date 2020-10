Comerciantes de la Plaza de la Tecnología y otros negocios de telefonía del Centro, ni enterados estaban de la reforma aprobada este miércoles por el pleno del ayuntamiento tapatío que no sólo prohibe la venta de aparatos de telefonía celular en tianguis y espacios públicos, sino que a negocios fijos les obliga a contar con factura de cada uno de los dispositivos electrónicos en venta y guardar un registro de al menos cinco años, de cada transacción realizada. La reforma es a fin de reducir los robos de estos aparatos.

Los comerciantes señalan que nadie les ha ido a comentar o explicar de esta reforma, pero también son renuentes a hablar del tema. Fuera de grabadora, algunos señalan que no sabían de estos cambios; niegan que vendan teléfonos robados como los acusan las autoridades, pero sí reconocen que en varios locales no cuentan con facturas o papeles por cada equipo.

Aunque en los ingresos de la Plaza de la Tecnología hay filtros sanitarios, ya dentro muchos compradores y algunos comerciantes no está usando su cubrebocas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)