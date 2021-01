Servidores de la Nación del Gobierno Federal desconocen qué fin tendrán los datos de adultos mayores a la encuesta telefónica que realizan para saber si están de acuerdo o no en vacunarse contra el Covid.

Aquí uno de ellos.

“La información y pendientes que se les va a programar otra llamadita -¿Y esa otra llamada para qué?- Esa información todavía no la tenemos”.

Servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar señalan que sólamente se realiza una pregunta a los adultos mayores, si están de acuerdo o no en vacunarse contra el Covid. (Por José Luis Jiménez Castro)