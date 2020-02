La intervención urbana que se realiza en Lazaro Cárdenas y Fuelle para la exhibición de las esculturas de las Tres Gracias de Sergio Garval estará lista a finales de mes y su inauguración será en la primera semana de marzo.

De lo que no hay fecha aún, es de la tercera de la esculturas “Belleza”, que debió estar lista desde abril de 2018.

Pese al retraso de dos años y que el autor ya se hizo merecedor de multas por dos millones de pesos, el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, señaló que no existe una nueva fecha de vencimiento para que entregue la pieza.

“Ya en la última sanción no tiene un plazo específico establecido, la verdad es que es un tema en el que no le quito el dedo del renglón para que podamos cumplir con esto que señalo de que en el mes de febrero pueda estar ya fundida y con la capacidad de ser instalada y también culminada la obra civil”.

El Alcalde afirma que la obra no ha encarecido sus costos, pese a los tiempos y materiales. (Por Héctor Escamilla Ramírez)