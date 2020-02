Circula en redes sociales un mensaje de advertencia para quienes manejan por las obras que se realizan en el Periférico Poniente.

En el texto se asegura que algunos automovilistas han sido asaltados por moto ladrones que aprovechan el tráfico para asaltar.

El comisario de Zapopan, Roberto Alarcón, asegura que no han recibido denuncias de este tipo, sin embargo desde esta mañana 20 elementos de la corporación a bordo de motocicletas recorren el tramo intervenido del Periférico.

“No tenemos ningún reporte, en realidad a veces el ciudadano cuando es un robo menor no quiere ir a presentar denuncia, no quiere perder el tiempo y eso significa que no nos enteramos nosotros como Comisaría, sin embargo los exhortamos para que hagan su denuncia para que nosotros tomemos en cuenta”.

Los Policías zapopanos a bordo de motocicletas patrullarán especialmente el tramo del Periférico donde se registra mayor tráfico, entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche. (Por José Luis Escamilla)