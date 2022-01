Usuarios del transporte urbano desconocen qué medio tomarán ahora, una vez de que los camiones a partir del lunes ya no pasarán por el Periférico.

“No tengo idea, la verdad. Sí lo voy a necesitar, pero no sé cómo usarlo”.

“No, todavía no estoy bien enterado de esto”.

“Pues tomar el Peribús, pero no sé cómo”.

“-¿Cómo le va a hacer a partir del lunes?- No, es lo que estoy investigando porque yo agarro, yo vengo del Centro y agarro el 380”.

Los entrevistados en coincidieron en señalar en que a ellos nadie les ha informado sobre el nuevo servicio del Peribús. (Por José Luis Jiménez Castro)