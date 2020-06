El presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes, ni siquiera se enteró por su director de policía de la detención del joven Giovanni López hace un mes.

El alcalde narra que el día que ocurrieron los hechos recibió una llamada de alguien a quien no identificó para preguntarle sobre el proceso a seguir después de que Giovanni fue aprehendido; al alcalde le avisaron de la muerte del joven hasta que visitó las instalaciones la policía, varias horas después de la detención.

Aunque en el organigrama es el responsable de la administración, dice que no sabe cuántos policías son investigados, que es alcalde y no agente, y tampoco vio el video interno de los separos para conocer la situación.

“Yo no me enteró por la policía, yo por quien me enteró es por una persona que me marcó y literalmente me dice: se llevaron a una persona y queremos saber qué va a proceder, fue lo que literalmente me dijeron, y le dije vengase en la mañana con el juez para que le resulevan su situación”

Cervantes Aguilar se deslindó de la investigación y afirma que todo se lo entregó a la Fiscalía local. (Por Mireya Blanco)