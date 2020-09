Aunque el anunciado cierre del Cefereso número 2 de Puente Grande provocó sorpresa a más de uno, la realidad es que pasará algún tiempo antes de que se defina el futuro de esas instalaciones.

El periodista especializado en sistema judicial Luis Carlos Sainz señala que la mudanza no implica forzosamente que las instalaciones ya no serán utilizadas.

“Pasó lo mismo con el Cefereso 3 de Matamoros, Tamaulipas. El pretexto fue en Noviembre de 2016 que se le iba a dar mantenimiento a las instalaciones y cerraron, y hasta la fecha no han reabierto. Y el penal sigue funcionando administrativamente aunque no tenga internos es decir, está laborando aunque la mayoría fueron reubicados a otros penales.”

En el caso de quienes ahí están privados de la libertad se presume que serán enviados a los Ceferesos recién construidos en Buenavista, Michoacán y en Ramos Arizpe, Coahuila. (Por José Luis Escamilla)