Desde finales del año pasado, grupos afines a Morena denunciaron abusos dentro del albergue 100 Corazones, querellas que no fueron atendidas.

El presidente de la llamada Contraloría Ciudadana Independiente, Jorge Carlos Ruiz, afín a Morena, señaló que se presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos por las presuntas omisiones y responsabilidades de Juan Carlos Martín Mancilla, director del DIF Jalisco; Miriam Alejandra Vázquez Casillas, directora de Cien Corazones y Jehú Jonathan Preciado Pérez, encargado de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.

“Nos dan la información los mismos monitores, mismos trabajadores de enfermería, hay muchas personas, aproximadamente 10 personas que denuncian este tipo de maltratos. Pero no únicamente maltrato físico, también abuso sexual”.

El sesgo político de estas denuncias y que las hicieron grupos de oposición habrían sido factor para que no se hubiera formalizado una investigación en el albergue. (Por Héctor Escamilla Ramírez)