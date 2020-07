Desde hace 13 años vecinos de la calle Comonfort a su cruce con Tepexpan en Jardines de Santa María no vivían el miedo de perderlo todo.

Con la lluvia del pasado lunes, el agua rebasó el canal que se encuentra a espaldas de sus domicilios y superó el metro y medio a nivel de calle. Perdieron muebles, comida y ropa.

Habla una afectada cuya vivienda quedó inhabitable tras el colapso de muros.

“Años atrás nunca se había metido el agua, pero con tantas casas que han hecho alrededor todo esto viene a desembocar aquí, estas casas ya tiene añales”.

Debido a que estas casas se encuentran en invasión de una zona federal, a menos de dos metros del canal, no pueden ser sujetos a algún apoyo estatal o federal, no obstante este mediodía el ayuntamiento haría entrega de despensas y menaje a los damnificados, aunque la recomendación es el desalojo de las viviendas ante el riesgo latente en la zona. (Por Héctor Escamilla Ramírez)