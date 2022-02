La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional 135/2021 presentada por la Universidad de Guadalajara donde peleaba los 140 millones de pesos que fueron reasignados del Museo de Ciencias Ambientales al Hospital Civil de Oriente.

El fallo favorece al Gobierno del Estado. El Ejecutivo presentó un recurso de reclamación donde argumentaba que la UdeG no tenía facultades para presentar una controversia, por no ser un organismo constitucional autónomo. No sólo se revocó el acuerdo emitido del 10 de noviembre donde se obligaba al Ejecutivo a no disponer de los 140 millones de pesos que reasignó, sino que se desechó por completo la controversia.

Pese a esta resolución, la UdeG aún se juega una carta: la controversia 177/2021 presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y donde también se emitió una suspensión que impide al Ejecutivo disponer de esos 140 millones de pesos. La Comisión argumentó afectación a los derechos ambientales y educativos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)