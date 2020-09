A casi un año de que se presentaron, la Comisión de Responsabilidades del Congreso local desechó los juicios políticos que interpuso Morena contra el secretario de salud, Fernando Petersen y la ex titular del OPD Servicios de Salud, Consuelo Robles.

Los juicios fueron solicitados por el contralor ciudadano Jorge Carlos Ruiz Moreno y el dirigente morenista Hugo Rodríguez en noviembre del año pasado por el manejo de la crisis por contagios de dengue.

La diputada por Morena y presidenta de la comisión, María Esther López Chávez, confirmó que no se anexaron pruebas suficientes, ni respondieron una prevención sobre el tema.

“Fueron debidamente notificados sin embargo el termino que determina la ley no cumplieron con dicha prevención por tanto estamos desechando ambos juicios, además estamos reservados los derechos de los denunciantes de volver a presentar juicio político”. (Por Mireya Blanco)