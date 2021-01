Mientras la pandemia intensifica su fuerza, jaliscienses pasean. El alcalde de Puerto vallarta, Arturo Dávalos Peña, espera que las fiestas de fin de año que se inhibieron en este destino turístico pero se transladaron a Nayarit, no se traduzca en el aumento de contagios de Covid 19

“Bueno, pues vamos a esperar los resultados, esperemos que no, sin embargo corremos el riesgo, porque es lo mismo, se van a celebrar allá a Bahía de Banderas a Nuevo Vallarta y luego regresan, no sabemos si traen contagio o no traen contagio, no. En ese sentido una vez que se haga la valoración después de los 14 días de la Secretaría de Salud, vamos a ver los resultados”.

El fin de año Puerto Vallarta estuvo a 69 por ciento de ocupación hotelera (Por Gricelda Torres Zambrano / Foto: Cuartoscuro)