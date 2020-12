Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, tener otros datos sobre el informe del INEGI en torno a la desaparición de más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas en los últimos 17 meses.

“No, pos no conozco el informe, tengo otros datos. Yo tengo información de que no se nos ha caído el consumo, de que estamos recuperando los empleos, no tenemos escasez de alimentos, no hay carestía de la vida, no hay devaluación del peso, no nos hemos endeudado, no han aumentado los impuestos. Lo dije hace dos días y lo repito hoy, vale menos la gasolina hoy que el primero de diciembre del 2018, cuando entré”.

Volvió a presumir la cifras de remesas, pues en el informe más reciente, correspondiente a noviembre, hubo un crecimiento del doce por ciento, gracias a lo cual se superarán los 40 mil millones de dólares en 2020. (Por Arturo García Caudillo / Foto: archivo Cuartoscuro)