Debido a que Estados Unidos se encuentra en proceso electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador no responderá a las amenazas de Donald Trump, quien amagó con penalizar a México si no hace más para detener el narcotráfico.

“Y no vamos nosotros a confrontarnos, tenemos muy buena relación con el gobierno del presidente Donald Trump. Además de que no hay problema, de que no hay nada que temer, además de eso, tenemos que ser muy cuidadosos porque hay elecciones en Estados Unidos y no amerita la declaración una contestación ni ríspida, ni enérgica”.

Lo anterior en respuesta al memorándum emitido ayer en la Casa Blanca, donde Trump asegura que considera cesar la ayuda financiera a nuestro país, si no demuestra con datos fidedignos su compromiso para desbaratar a los cárteles y a sus empresas criminales. (Por Arturo García Caudillo)