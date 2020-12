Con deslindes, caras conocidas de procesos anteriores y sin sorpresas en las propuestas de trabajo para el Poder Judicial, desfilaron ante diputados locales los primeros 50 aspirantes a una de las nueve sillas de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.

Luis Enrique Castellanos Ibarra, uno de los inscritos pidió que no se le estigmatice por ser sobrino del secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza.

“No quiero que se me estigmatice, pues, en el sentido de ese parentezco, no soy ningún improvisado en este tema ni mucho menos. Tengo más de la mitad de mi vida en este tipo de cargos, tanto jurisdiccionales como administrativos dentro del Poder Judicial, y considero que mi aspiración es más que legítima”.

Este martes acudieron aspirantes como el juez Bogar Salazar, Raúl Fajardo, Gabriela Sánchez Cabrales, Lorena Irazú Corona y Rodrigo Moreno Trujillo, quienes tienen la simpatía de diversos partidos políticos (Por Mireya Blanco)