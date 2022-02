El coordinador de la fracción de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, José María Martínez, advirtió que a pesar de la solicitud del Ejecutivo de acortar los tiempos para la elección del nuevo fiscal, seguirán los procesos que marca la ley y no se brincarán las comparecencias. Señalan que si bien no demorarán los 30 días de plazo que les da la ley, tampoco será en fast track y en un solo día la designación.

“Escuché una declaración que hace el señor gobernador donde sugiere pues que incluso valorarse la posibilidad de hoy, nosotros no estamos en esta disposición, reitero, sensibles incluso al llamado pero cumpliendo con todas las reglas del proceso que en el Congreso tenemos obligación de observar”.

Martínez señaló que buscarán un perfil que pueda cumplir con la labor y atienda los pendientes que deja la administración de Solís Gómez, pero que además pueda trabajar con mayor autonomía del ejecutivo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)