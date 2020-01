La salida de Consuelo Robles Sierra y 13 funcionarios más del OPD Servicios de Salud no tuvo relación con las investigaciones que realiza la Contraloría por anomalías detectadas en el organismo durante 2019 en el área de adquisiciones, inconsistencias en la entrada y salida de almacenes y el manejo de inventarios en las regiones sanitarias.

La contralora estatal, Teresa Brito, anunció que está por concluir el dictamen de estas investigaciones y alistan una denuncia penal, además que ya hay procesos administrativos por las inconsistencias detectadas.

“Tenemos ya caminadas tres procedimientos de responsabilidad administrativa, pero resultado de un número aproximado de 14, 15 investigaciones”

Señaló que no necesariamente los 14 funcionarios separados están involucrados en irregularidades e insistió que su salida obedeció a una re ingeniería del propio OPD. Reconoció no obstante, que la decisión que se fueran si habría considerado elementos de la investigación que inició la Fiscalía Estatal. (Por Héctor Escamilla Ramírez)