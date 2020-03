El gerente de la Central de Autobuses, Azael Rivera, aclara que la persona que este mediodía fue recogida del Módulo Seis de la Central Camionera en una ambulancia particular y por paramédicos con trajes especiales es simplemente porque se siguió el protocolo en caso de fiebre, pero eso no quiere decir que estuviera contaminado por el Covid-19:

“Reitero, todas las gentes que han llegado aquí si tienen temperatura se hace el protocolo. Tenemos una situación de que vienen de otro lado, todos se ha hecho el proceso, más sin embargo no ha habido ninguna confirmación de un caso que se presente directamente aquí”.

El hecho corrió como reguero de pólvora en redes sociales del gremio taxistas, sin embargo, el Gerente General de la Central Camionera precisa que tras sanitizar el Módulo Seis, las labores continuaron de manera normal en la Central de Autobuses. (Por José Luis Jiménez Castro)