Ante las acusaciones que hiciera esta mañana el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que el director del Hospital Infantil Jaime Nieto, estaba coludido con la empresa Pisa, que surte de medicamentos para el tratamiento del cáncer infantil, el propio Nieto Zermeño, se deslindó de responsabilidad en el supuesto desabasto.

“No, yo no tengo contrato con Pisa, repito: no tengo contrato con Pisa, tengo contrato con Zeif, que sean similares, iguales, ese asunto usted me está preguntando de Pisa, yo no tengo contacto con Pisa, para nada, tengo mi distribuidor”.

Explicó que la institución que él dirige cuenta desde ayer con toda la quimioterapia necesaria para seguir atendiendo a los niños que reciben tratamiento en el Hospital Infantil.

Aclaró que ningún niño ha fallecido por este motivo, aunque reconoce que a siete de ellos se les retrasó el medicamento durante una semana, pero por culpa del distribuidor.

Lo anterior luego de la visita de funcionarios del sector salud y de la Secretaría de la Función Pública, quienes constataron que el hospital estuviera abastecido con estos medicamentos. (Por Arturo García Caudillo)