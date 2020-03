El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió la muerte del empresario José Kuri, quien se encuentra grave, afectado por coronavirus.

“Afortunadamente el señor no ha fallecido y le deseo no le pase nada, como le deseo a todos los mexicanos, que no suframos, que no padezcamos, que salgamos adelante ante cualquier adversidad”.

Por otro lado, dijo estar dispuesto a hacerse la prueba del coronavirus, si así se lo recomiendan las autoridades de salud, ya que él está ajustado al protocolo.

“Pues yo me ajusto al protocolo de salud, pero es muy buena la pregunta, porque si hace falta entonces yo me hago la prueba del coronavirus, hago ll que me indiquen los médicos, los responsables”. (Por Arturo García Cuadillo / Foto: Cuartoscuro)