El gerente de la Plaza de Toros Nuevo Progreso, Jorge de los Reyes, niega las versiones de algunos actividades de que en ese inmueble se maten a los gatos que ahí viven, por el contrario dijo, estos felinos ayudan a combatir a los roedores que se comen el alimento de los toros.

“Eso es completamente falso, yo de hecho a quien asegura que lo hacemos nosotros, yo si lo invitaría a que con más prudencia mostrara alguna evidencia o acreditara su dicho porque hacen acusaciones que de por si la fiesta de toros yo entiendo que es polémica y no se trata de ninguna discusión, nosotros tenemos un propio convencimiento, habrá quien no lo comparta, lo cual es de nuestro total respeto, pero ya meternos nosotros con animales domésticos, pues la verdad es que es totalmente falso”.

El Gerente de la Plaza de Toros no descarta sin embargo que algunos gatos que han aparecido muertos en el exterior de este inmueble, sean arrojados ahí por la misma gente. (Por José Luis Jiménez Castro)