Diputados de Morena buscan provecho político de su denuncia de maltrato infantil y abuso sexual en el albergue Cien Corazones pues revivieron un señalamiento de hace tres años que no prosperó.

Así lo indica el dirigente sindical de los trabajadores del DIF- Jalisco, Porfirio Vega Ruiz: “Es que no es posible que un hecho aislado lo estén ahorita reincidiendo. Entró la Procuraduría de Ciudad Niñez, entró Fiscalía a hacer esa investigación hace tres años, sin embargo no encontraron nada”.

Agrega que no han recibido la visita de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y desconocen de qué forma realiza una investigación. Sí han tenido la presencia de agentes de la Fiscalía, pero ningún empleado ha sido señalado o citado ante la autoridad. (Por Claudia Manuela Pérez)