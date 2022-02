El Pachuca desperdició la oportunidad de convertirse en líder del Torneo de Clausura de la Liga Mx tras empatar a 2 goles anoche con Querétaro en la continuación de la Jornada 5 en el estadio Hidalgo. Nico Ibáñez y Luis Chávez marcaron por los Tuzos, mientras que José Angulo y Ángel Sepúlveda lo hicieron por los Gallos Blancos.

Al entrenador del Pachuca, Guillermo Almada no le dejo buen sabor de boca la igualada.

“Las sensaciones del partido no son buenas, sí nos entregamos pero creo que no hicimos un buen partido sobre todo de lo que veníamos haciendo anteriormente nos falto volumen de juego por algunos momentos y defender mejor en otros”.

Con el Querétaro se estrenó Hernán Cristánte como timonel. (Por Manuel Trujillo Soriano)