Hoy es el Día Mundial del Perro y la fecha fue aprovechada para que Drako, un perro pastor belga malinois, dejara las filas del escuadrón canino de la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

Llegó a la corporación en 2009 y aunque inicialmente no parecía ideal para la labor se adaptó de inmediato a la detección de drogas, aunque meses después se le entrenó para la localización de personas extraviadas, vivas o muertas.

Incluso formó parte del equipo que viajó en 2017 luego del sismo en la Ciudad de México.

Habla uno de sus compañeros humanos, el oficial Zúñiga.

“Se ve claramente cómo me da el aviso y cómo me da la dirección donde percibe el aroma de unas personas que se encontraban en ese lugar”.

Ahora Drako no será un perro operativo pero seguirá en la policía estatal, ahora como perro escuela para ayudar en el adiestramiento de otros canes. (Por José Luis Escamilla)