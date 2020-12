Familiares, amigos, colaboradores e integrantes de la clase política de Jalisco, se aglomeraron anoche en una casa funeraria de avenida México para velar al ex gobernador Aristóteles Sandoval, asesinado en Puerto Vallarta la madrugada del viernes.

Varios ex secretarios de la pasada administración acudieron a despedir al ex mandatario, entre ellos Miguel Castro Reynoso, Roberto López Lara, Francisco Ayón y el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. De las autoridades locales acudió el alcalde Pablo Lemus.

Entre los más afectados por el deceso se encontraba el ex titular de Educación, Francisco Ayón:

“Es un tema que el día de mañana pueden asesinar a cualquiera de nosotros, a un mesero, a un camionero, pasa día a día no en Puerto Vallarta, no en Guadalajara, pasa en todo México”.

Un momento emotivo fue cuando un grupo de ciclistas de un paseo nocturno hizo escala frente a la funeraria para rendir un minuto de aplausos a Sandoval Díaz, pues afirman el ex alcalde les ayudó a desarrollad estas rodadas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)