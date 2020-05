Vecinos de colonias en los límites de Tlaquepaque y Tlajomulco fueron despertados esta madrugada por un intenso olor a gas LP que bomberos no pudieron determinar su origen.

El pasado jueves, Notisistema documentó que en la colonia Parques del Palmar desde hace tres semanas se presentaban periódicamente severos olores a gas, que se intensifican por las noches. Este tufo, durante la madrugada de este sábado, no sólo fue en dicha colonia de Tlaquepaque, sino que se extendió a Villa Fontana, Valle Verde, Juan de la Barrera, Parques de Santa Cruz, Real del Valle, La Arboleda y el Fraccionamiento Las Palmas.

El coordinador de Protección Civil y Bomberos Tlaquepaque, Ignacio Aguilar Jiménez, informó que se revisó una empresa gasera y drenajes, pero no saben de donde surge el olor:

“Hicimos diferentes monitoreos en la red de drenaje, en la red de abastecimiento de dicha empresa, para poder detectar si existía alguna fuga de este gas, dando como resultado de manera negativa”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)