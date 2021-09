A pesar que desde la semana pasada se informó de que hoy no habría vacunación anti-Covid por adelantarse el Día del servidor público, no faltaron los despistados, como por ejemplo, aquí, en el CUCEI.

“Pues que era día del servidor pública y que no hay vacunas ni en el Auditorio ni aquí, así que pues podemos esperar hasta mañana -¿No estaba enterada usted?- No, la verdad no, si no, no estuviéramos aquí”.

Cabe mencionar que hoy no se abrieron citas para vacunación anti-Covid y quienes acudieron o una de dos: o eran rezagados o bien, despistados. (Por José Luis Jiménez Castro)