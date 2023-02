La visita que le hizo el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, no debe inquietar a nadie, mucho menos al coordinador de los senadores del tricolor, Miguel Ángel Osorio Chong, asegura el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal.

“Pero los acuerdos, eso sí se lo digo con toda seriedad, los acuerdos para lograr las terceras partes, las dos terceras partes, para lograr consensos, para lograr modificaciones a la Constitución o creación de nuevas leyes, esos sólo los hago con los grupos parlamentarios. Hasta ahora así ha sido, no va a cambiar. Pero el hecho de atenderlo y escucharlo no me quita ninguna de mis atribuciones y facultades que tengo en la Junta de Coordinación Política”.

Y es que Alito Moreno se reunió este martes con Monreal y el coordinador del Verde, Manuel Velasco, pero sin avisarle a Chong, quien andaba atendiendo otros asuntos. (Por: Arturo García Caudillo)