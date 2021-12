Confirma el vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, la extradición del ex diputado, Mauricio Toledo.

“Que el 16 de diciembre pasado se llevó a cabo en la República de Chile la audiencia de juicio de extradición en contra de Mauricio N, con la cual el ministro de la Corte Suprema de aquel país resolvió conceder al Gobierno mexicano la extradición del ex legislador federal. Toda y todo servidor o ex servidor público está obligado a actuar con honradez y honorabilidad en el ejercicio de sus funciones, y quien se aparta de estos principios se enfrentará a las responsabilidades legales que le correspondan. No toleraremos más abusos de quienes pretenden esconderse al amparo de la política para cometer delitos”.

La Fiscalía capitalina, agregó, llevará un juicio apegado a derecho y tratará al ex alcalde de Coyoacán como a cualquier ciudadano. (Por Arturo García Caudillo)