Hay diferencias muy grandes entre los casos de la Estafa Maestra y Odebrecht, por las cuales la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, está encarcelada y el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, sigue el proceso en su casa, así lo explicó durante un seminario virtual, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

“Está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos. Él lo está presentando, él está pidiendo eso. En el otro caso no hay eso y es un daño por 15 mil millones de pesos, donde están involucradas la mayoría de las instituciones públicas se educación superior de la Nación del país”.

Y es que, agregó, no existe la voluntad por parte de Rosario Robles para declarar sobre los hechos. Además, la jerarquía de los daños es muy grande, ya que usó y abusó de 27 instituciones educativas. (Por Arturo García Caudillo)