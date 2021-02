El nivel de contagios de covid-19 se va reduciendo en todo el país, y es destacable que no los trabajadores del Sector Salud se han dedicado a salvar vidas y no a manifestarse, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Está reduciéndose el nivel de contagio en todo el país, esto es una buena noticia y hay algo que quiero destacar. A pesar de que en algunos casos ha habido necesidad de relevos por largas jornadas, incluso por el cansancio, la falta a veces de medicamentos. No han habido protestas de las enfermeras, de los médicos”.

Y es que dice, en otros países ha habido paros en hospitales y protestas por carencias de materiales o medicamentos, y aunque México no ha estado exento, el personal de salud ha preferido dedicarse a lo suyo, que es salvar vidas. (Por Arturo García Caudillo)