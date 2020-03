La cantante Paty Cantú aseguró que su nuevo sencillo “Cuando vuelvas”, surgió de una necesidad personal de superar emociones tóxicas y que el resultado fue muy positivo.

“Venía como toda decidida de no, no puede ser así y dije, por qué no decreto mi vida como yo la quiero tener. Todo bien, pero cuando regreses y abras la puerta, quien va haber cambiado, quien no va a permitir más esto soy yo, y lo escribí como un decreto, para yo hacerme suficientemente fuerte, porque dije ay sí, muy independiente pero ahí estoy codependiente de esta persona y sí lo logré”.

Paty Cantú agradece que el tema Cuando Vuelvas ha sido recibido con cariño por el público y que ya registra casi 5 millones de reproducciones en YouTube. (Por Paco Morales González)