Además de las sanciones de 40 a 70 años de cárcel, así como el aumento a 21 agravantes, esdestacable que la iniciativa de Ley General del Feminicidio que presentó esta semana la presidenta Sheinbaum, contemple ya el tema de los huérfanos y huérfanas, celebra el abogado y defensor de los derechos humanos, Pablo Navarrete.

“De que por fin esta ley ahora ya establece la obligación de llevar un registro de los huérfanos y de las huérfanas del feminicidio, para saber cuántos son, dónde están y en qué situación están. Esto es muy relevante y que tendrá que hacerse en Jalisco. Ahora, lo que yo he planteado con algunas madres de víctimas es que ya está perfilada de manera general la ley, la Ley General y que sería un buen gesto que Jalisco se adelantara a hacer esta homologación”.

Pablo Navarrete, aplaude que entre las sanciones al feminicida, pierda la patria potestad, porque incluso algunos desde la cárcel, ejercían presión sobre las y los huérfanos y sus cuidadores. (Por Gricelda Torres Zambrano)