Miles de litros de tequila adulterado serán incinerados en las próximas horas porque además de que no cumplen con la normatividad, ponen en riesgo la salud de los consumidores.

El Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Rodolfo González González, indicó que serán destruidos casi 200 mil litros de tequila adulterado que significan millones de dosis personales.

“Se beneficia al público consumidor evitando la ingesta de lo que representa más de 6.8 millones de tragos de tequila. Sí, aquí se van a destruir 6.8 millones de tragos de tequila que indiscutiblemente pudieran ocasionar daños a la salud evitando también los daños al erario de México”.

De no haberse sacado de circulación estas botellas de tequila adulterado hubiera significado que dejaran de recaudarse casi 19 millones de pesos de impuestos, y que los consumidores hubieran invertido 62 millones de pesos en un producto que realmente no es tequila. (Por José Luis Escamilla)